Domenica 17 novembre 2019 ore 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a



Musica&Musica Autunno 2019 - Sephardic Tinge



La musica sefardita incontra il jazz



Gabriele Coen, sassofono tenore e soprano

Alessandro Gwis, pianoforte

Mario Rivera, basso acustico

Arnaldo Vacca, percussioni



Il repertorio tradizionale sefardita viene riproposto nell’ottica della moderna improvvisazione jazzistica in un progetto davvero unico e originale. Sefarad è il nome con cui gli ebrei chiamavano la Spagna ed è da qui che incomincia il nostro viaggio. Gli insediamenti ebraici nella penisola iberica risalgono addirittura all’epoca romana e si protrassero fino alla fine del ‘500.

Le caratteristiche più peculiari della musica sefardita risalgono alla loro origine spagnola, medioevale e rinascimentale. Nella sua struttura melodica sono presenti tracce arcaiche, si conservano cadenze e forme in uso nella musica dei menestrelli dell’occidente cristiano. Si trovano inoltre nella musica sefardita alcuni dei più importanti parametri che caratterizzano i sistemi musicali islamici: scale, modi, ornamenti, microintervalli, improvvisazioni guidate, stile interpretativo, basti pensare alle assonanze con la tradizione arabo andalusa.



Prenotazioni: 360.1025779 (SMS o WhatsApp)

Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65)

www.scuolamusicatestaccio.it

