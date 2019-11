Domenica 24 novembre 2019 ore 18:00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica&Musica Autunno 2019 - (S)Composizione



Uno spettacolo di musica-teatro



Massimo Nardi e Maurizio Pizzardi, chitarre

Claudio Patierno, voce recitante



(S)Composizione è una playlist emozionale: musica e parole non necessariamente nate insieme. Uno spettacolo che inserisce tra le melodie versi poetici e testi di canzoni recitati.

(S)Composizione è la musica di due chitarre che si rincorrono in paesaggi e sapori mediterranei. Armonie in bilico tra la tradizione e l’innovazione. Un linguaggio autentico che lega vari parti del mondo reale esterno e di quello intimo sensoriale, il senso musicale profondo che esiste in noi.

(S)Composizione mischia, come un’enorme centrifuga, parole che appartengono ai poeti che le hanno lasciate e lanciate nel nostro immaginario a nutrire e solleticare la nostra anima, e le ri-compone con significati altri e forse nuovi. Due mondi che si incontrano per caso ed esplodono in situazioni ed emozioni che formano consapevolmente un terzo (mondo) condiviso.

(S)Composizione è un'idea di Alberto Ferrari messa in scena dalla voce recitante di Claudio Patierno e dalle chitarre di Maurizio Pizzardi e Massimo Nardi.



Ingresso: €12,00 (intero), €7,00 (ridotto soci della scuola, studenti, over 65).

Prenotazioni:360.1025779 (SMS o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

