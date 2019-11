Domenica 1 dicembre 2019 h 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica&Musica Autunno 2019 - Quadrondo

Un rumore diverso… vent’anni dopo



Nicoletta Gervasi, voce

Oretta Orengo, oboe

Giulia Pirandello, clarinetto

Silvia Pizzolato, fagotto

Carla Tutino, contrabbasso



Quadrondo nasce dall’incontro di cinque musiciste che pongono la voce ed il contrabbasso intorno al tradizionale trio di fiati (oboe, clarinetto e fagotto) per raggiungere una maggiore varietà di timbri e colori oltre a un repertorio più vasto ed eterogeneo.

Questo organico inusuale permette di spaziare con il linguaggio sperimentando diverse possibilità sonore, non dimenticando che la musica deve essere divertente e piacevole all'ascolto.



Il gruppo esegue brani scritti appositamente per questa formazione da compositori contemporanei, arrangiamenti di autori del ‘900 e qualche incursione nel repertorio classico.



Brani e arrangiamenti di: Stefano Caprioli, Eleonora Graziosi, Luciano Francisci, Igor Stravinskij, Jaques Ibert, Astor Piazzolla, Dave Brubeck, Nicoletta Gervasi, Angelo Mazzotti, Fabrizio Cardosa.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65).

Prenotazioni: 360.1025779 (SMS o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery