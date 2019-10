Domenica 3 novembre 2019 h 18:00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica Autunno 2019 - Filuccio e Fattacci



Serenate, tarantelle, sonetti, monologhi e "buffonerie" tratti dalla tradizione campana e laziale.



Raffaele Risoli, voce

Fabio Gammone, chitarra acustica

Mirko Ceccaroli, fisarmonica e voce

Stefano Peluso, chitarra classica e voce



Serenate, tarantelle, passagalli, sonetti. Ma anche un po' di sano swing italiano della prima metà del '900. E non mancano i monologhi comici e irriverenti e le canzoni umoristiche tratte dalla cosiddetta rivista e dall'avanspettacolo.

Brani classici e famosi si alternano ad altri meno conosciuti ripescati negli archivi musicali attraverso un'attenta ricerca, così da riproporre un ampio ventaglio suggestivo delle atmosfere sonore di tempi ormai lontani e ricordati in bianco e nero.



Per chi ha voglia di ascoltare, per chi invece vuole ballare, per chi apprezza le atmosfere da osteria, per chi adora le canzoni "de 'na vorta".

Suggestioni, emozioni ed un sano divertimento, in una parola “Filuccio e Fattacci”.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per i soci della scuola, studenti e over 65).

Prenotazioni: 360.1025779 (SMS o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

