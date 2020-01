Dal 2 febbraio al 5 aprile 2020 h 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2020



Tema di quest’anno la “storia”. Ad aprire sarà Alessio Bernardi, un giovane musicista romano che con il suo concerto “Evolution” affronterà il mistero dell’innovazione nella tradizione.

Seguiranno vari momenti di storia del jazz con i progetti monografici di Riccardo Fassi (omaggio al pianista Herbie Nichols), di Giampaolo Ascolese (Art Blakey &Jazz Messengers) e Fabrizio Andreozzi (American Song Book tra Duke Ellington e Cole Porter).

Anche le composizioni originali troveranno spazio, con Chiara Orlando “A place of stillness” e Alessandro Gwis in trio.

Michele Iannaccone, uno degli storici fondatori della Scuola Popolare di Musica di Testaccio, sarà presente alla guida e agli arrangiamenti dell’Open Large Ensemble, orchestra di 14 elementi attiva all’interno della scuola.

Altro storico fondatore della scuola il trombonista Giancarlo Schiaffini, impegnato nel progetto di musiche originali proposto da Gerard Pape tra musica contemporanea, jazz ed improvvisazione.

A rappresentare la ricerca vocale sarà invece Nicoletta Gervasi con l’Anka Vocal Band.

E infine non poteva mancare il blues e la tradizione con il progetto proposto dal Bop Pop Quartet.

Storia, tradizione, innovazione e ricerca si mescolano quindi in un programma vario e originale, ricco di spunti e di novità che, come ormai è tradizione, vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono trovare la spontaneità, l’originalità e la curiosità del fare musica.



Programma:



- 2 febbraio ore 18,00

Alessio Bernardi 4et

Evolution: innovazione attraverso la tradizione dal New Orleans a oggi

Alessio Bernardi, sax alto e flauto

Benjamin Ventura, pianoforte/Rhodes

Eddy Cicchetti, contrabbasso

Charles Burchell, batteria/elettronica Raja



- 9 febbraio ore 18,00

Riccardo Fassi 5et

Omaggio a Herbie Nichols

Riccardo Fassi, pianoforte

Torquato Sdrucia, sax baritono e soprano

Carlo Conti, sax tenore e alto

Steve Cantarano, basso

Pietro Iodice, batteria



- 16 febbraio ore 18,00

Fa Quintet

American Song Book: da Duke Ellington a Cole Porter passando per Miles Davis e Charles Mingus

Claudio Cesar Corvini, tromba

Mario Raja, sax tenore

Andrea Beneventano, pianoforte

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Fabrizio Andreozzi, batteria



- 23 febbraio ore 18,00

Chiara Orlando 5et

“A place of stillness”: brani originali e della tradizione jazzistica

Chiara Orlando, voce

Antonello Sorrentino, tromba e flicorno

Manuel Magrini, pianoforte

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria



- 1 marzo ore 18,00

Anka Vocal Band

American style e repertorio vocale non convenzionale

Nicoletta Gervasi, soprano e arrangiamenti

Katia Celestino, contralto

Alberto Berettini, tenore

Angelo Mazzotti, basso



- 8 marzo ore 18,00

Open Large Ensemble

Brani originali e classici del jazz, rimodulati arrangiati e orchestrati per un organico speciale di 14 musicisti (tra fiati e ritmica)

Michele Iannaccone, direttore ed arrangiatore



- 15 marzo ore 18,00

Alessandro Gwis Trio

Improvvisazioni e libere composizioni tra geometrie classiche e profondità timbriche

Alessandro Gwis, pianoforte

Luca Pirozzi, basso

Marco Rovinelli, batteria



- 22 marzo ore 18,00

The Bop Pop Quartet

Una ricerca originale tra blues, jazz, pop e rock

Valentina Cardinali, voce

Roberto Nicoletti, chitarre

Ermanno Dodaro, contrabbasso

Piero Fortezza, batteria



- 29 marzo ore 18,00

Giampaolo Ascolese “My Heart for Art”

Omaggio ad Art Blakey

Claudio Corvini, tromba

Mauro Verrone, sax alto

Mauro Zazzarini, sax tenore

Andrea Beneventano, pianoforte

Elio Tatti, contrabbasso

Giampaolo Ascolese, batteria



- 5 aprile ore 18,00

Gerard Pape

Musiche originali tra composizione e improvvisazione

Giancarlo Schiaffini, trombone

Thérèse Malengreau, piano

Lore Lixenberg, coloratura voice

Nicholas Isherwood, bass voice

Gerard Pape, sound projection

Olga Krashenko, video projection



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7 (ridotto per soci della Scuola, under 26 e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

