Domenica 9 febbraio h 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a



Musica & Musica 2020 - Omaggio a Herbie Nichols



Riccardo Fassi 5tet:



Riccardo Fassi, pianoforte

Torquato Sdrucia, sax baritono e soprano

Carlo Conti, sax tenore e alto

Steve Cantarano, basso

Pietro Iodice, batteria



Nella storia personale di Riccardo Fassi compare spesso la passione per la musica di Herbie Nichols.

Una vera e propria passione coltivata all’inizio con il pianista Martin Joseph e in seguito con il trombonista Roswell Rudd, che con Nichols collaborava.



Herbie Nichols ha scritto pagine estremamente creative ed originali già dal 1945 anticipando soluzioni armoniche e strutturali che verranno riprese negli anni 60.

Oggi, a 100 anni dalla sua nascita (1919), la sua musica appare viva e creativa come non mai.



Il Quintetto interpreta le più belle composizioni di Nichols aprendosi a soluzioni innovative pur restando sulle tracce fornite dal maestro.

La musica risulta così armonicamente originale ed innovativa, le melodie seducenti, le strutture ritmicamente ricche di soluzioni personali in un continuo gioco responsoriale tra piano e batteria, come nelle più antiche tradizione della musica nera.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della Scuola, under 26 e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

