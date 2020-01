Domenica 2 febbraio 2020 h 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2020 - Evolution



Innovazione attraverso la tradizione dal New Orleans a oggi



Alessio Bernardi 4tet:



Alessio Bernardi, sax alto e flauto

Benjamin Ventura, pianoforte/Rhodes

Eddy Cicchetti, contrabbasso

Charles Burchell, batteria/elettronica



Il gruppo nasce a Roma dall'unione di sonorità e ambienti diversi accomunati dallo stesso ideale. Provenienti da percorsi formativi e città differenti (da New Orleans a Roma), l' ensemble, composto da musicisti attivi a livello internazionale, dialoga e percorre, attraverso i brani composti dal sassofonista, territori eterogenei passando da composizioni più tradizionali fino a quelle più moderne utilizzando anche strumentazione elettronica.



"Evolution", nome che rappresenta l'intenzione di raggiungere sonorità moderne, è il nome del disco in uscita nel prossimo anno. Innovazione attraverso la tradizione: regola che definisce il Jazz, sempre in movimento e in cambiamento…



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7 (ridotto per soci della Scuola, under 26 e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

