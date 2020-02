Domenica 1 marzo 2020 ore 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica&Musica 2020 - Anka Vocal Band



American style e repertorio vocale non convenzionale



Anka Vocal Band:



Nicoletta Gervasi, soprano e arrangiamenti

Katia Celestino, contralto

Alberto Berettini, tenore

Angelo Mazzotti, basso



Continua alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio la trentaduesima edizione di Musica & Musica dal 2 febbraio al 5 aprile 2020. Tema di quest’anno la “storia”.

Dopo Alessio Bernardi, Riccardo Fassi, Fabrizio Andreozzi e Chiara Orlando è la volta di Nicoletta Gervasi con l’Anka Vocal Band, a rappresentare la ricerca vocale: Anka Vocal Band è un quartetto vocale di cantanti con esperienze pluriennali da vocalist e solisti.

Nella tradizione dei gruppi vocali “a cappella” le voci fungono sia da “cantanti” che da accompagnamento strumentale.

La band esegue un repertorio che va dal jazz alla canzone a brani originali e a omaggi a compositori moderni come Piazzolla o Morricone.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, under 26 e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

