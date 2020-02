Musica & Musica presenta "A place of stillness"

Domenica 23 febbraio 2020 ore 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2020 - A place of stillness



Brani originali e della tradizione jazzistica



Continua alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio la trentaduesima edizione di Musica & Musica dal 2 febbraio al 5 aprile 2020. Tema di quest’anno la “storia”.



Dopo Alessio Bernardi, Riccardo Fassi, e Fabrizio Andreozzi è la volta delle composizioni originali di Chiara Orlando e del suo quintetto.



Chiara Orlando 5et:

Chiara Orlando, voce

Antonello Sorrentino, tromba e flicorno

Manuel Magrini, pianoforte

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria



Presentazione del cd "A place of stillness", uscito lo scorso gennaio per l'etichetta Alfa Music, un progetto essenzialmente di musica originale che non disdegna i brani della tradizione.



Dalle note di copertina scritte da Danilo Rea: "Il Jazz è una musica particolare, devi amarla veramente, e per farlo, un musicista deve prima trovare musicisti che lo emozionino, che lo coinvolgano, poi ascoltarli a lungo e provare ad imitarli. Una volta metabolizzato il linguaggio, verrà il momento per personalizzare l'arte dell'improvvisazione. Chiara Orlando, con questa sua prima uscita discografica, dimostra di avere assimilato il messaggio dei grandi Maestri, per poi trovare una propria personale espressione artistica ed una propria riconoscibilità. Passa da alcuni brani della tradizione ad originali da lei scritti insieme a Pietro Ciancaglini, mantenendo un sound ed una coerenza che rende il cd personale ed omogeneo... "



Ingresso: € 12,00 intero, € 7,00 (ridotto per soci della scuola under 26 e over 65).

Prenotazioni: 3601025779 (sms o Whatsapp).

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery