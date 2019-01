Domenica 3 febbraio 2019 h 18:30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustinian, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2019 - Storytellers

Sette brani per tessere un’unica trama che si snoda tra comico e tragico, da San Felice Circeo a Roma.



Simone Alessandrini, sax alto e soprano

Federico Pascucci, sax tenore e clarinetto

Antonello Sorrentino, tromba

Riccardo Gola, basso elettrico ed effetti

Riccardo Gambatesa, batteria



“Storytellers” è l’album d’esordio del giovane sassofonista e compositore Simone Alessandrini, in uscita per l’etichetta Parco della Musica Records.

Un’opera prima in cui Alessandrini, al sax alto e soprano, è accompagnato da Antonello Sorrentino alla tromba, Riccardo Gola al basso elettrico, contrabbasso ed effetti, Riccardo Gambatesa alla batteria e Dan Kinzelman, al sax tenore in tre brani del disco.

“Storytellers” si compone di sette brani originali e fortemente evocativi che creano

un’architettura complessa; un album decisamente ispirato, in cui i singoli brani sono

tessere di un più ampio mosaico narrativo.

Sette brani per tessere un’unica trama che si snoda tra comico e tragico, le cui sonorità di ampio respiro sono alla base di una narrazione che vuole recuperare un pezzo della nostra memoria e salvarla dall’oblio. Le composizioni di “Storytellers” hanno una forte impronta melodica e il gruppo presenta un sound molto compatto e ben definito, vista l’assenza di uno strumento armonico. Questa carenza diventa il punto di forza, grazie anche alla presenza dei tre strumenti a fiato che dialogano, scambiandosi la melodia, attraverso linee contrappuntistiche. Inoltre, l’elettronica e l’utilizzo del basso elettrico richiamano il mondo del rock progressive, allineandosi a quell’idea in cui convivono sonorità moderne, e a tratti acide, con il lirismo di estrazione popolare. In “Storytellers”, la musica è il pretesto per far rivivere dei personaggi con i quali il musicista è entrato in contatto in modo del tutto casuale: attraverso racconti quasi leggendari tramandati a San Felice Circeo, dove Alessandrini è cresciuto e Roma, dove è nato.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

