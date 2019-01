Musica & Musica 2019 - Omaggio a Duke Ellington vol.2

Domenica 27 gennaio 2018 ore 18:30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2019



Orchestra Giovanile di Jazz

della Scuola Popolare di Musica di Testaccio



Omaggio a Duke Ellington vol.2



OGJ è nata alla fine del 2017 con un bando della Scuola di Musica di Testaccio e ha raccolto giovani romani di grande talento e maturità sorprendente.

La direzione è stata affidata a Mario Raja che ha preparato per un organico atipico un repertorio di brani di Duke Ellington, di cui è grande appassionato e conoscitore, mescolando suoi arrangiamenti anche molto sperimentali a fedeli trascrizioni delle partiture originali.



In poco più di un anno l’OGJ si è esibita molte volte in concerto riscuotendo sempre grande consenso e ha partecipato al concerto di apertura della SPMT dedicato a L’Opera da Tre Soldi di Brecht/Weill con tre brani appositamente preparati per l’occasione.





Mario RAJA, direzione e arrangiamenti



Federica Carmen SANTORO, voce

Francesco NOTARISTEFANO, clarinetto



Alessio BERNARDI, sax alto, flauto

Marta FRATINI, sax alto

Filippo BIANCHINI, sax tenore

Daniel VENTURA, sax tenore

Lorenzo BATOCCHIONI, sax baritono



Paolo CASETTI, tromba

Iacopo TEOLIS, tromba



Augusto RUIZ, trombone



Emmanuel LOSIO, chitarra

Alessandro BINTZIOS, contrabbasso

Alessio MAGLIARI, pianoforte

Luca MONALDI, batteria



Ingresso: € 12 (intero), € 7 (ridotto per soci della scuola, studenti e over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (solo sms e WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery