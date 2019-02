Domenica 24 febbraio 2019 h 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2019 - 57 Note sul Mare



Jazz, improvvisazione e ricerca tra brani originali ispirati alle sonorità mediterranee e latine

Sinfonia Mediterranea.



Carmelo Iorio, sassofoni

Paolo Cintio, pianoforte e tastiera

Franco Nozzolillo, basso elettrico

Salvatore Summa, percussioni

Roberto Altamura, batteria



Sinfonia Mediterranea è un progetto che si ispira al Mediterraneo, un luogo dove oggi si consumano tragedie e storie drammatiche che si intrecciano con le suggestioni di calda bellezza antica delle sue terre e dei suoi mari.

Il gruppo nasce nel 2016 dall’idea comune di fondere musiche diverse tra loro, unite dal filo conduttore della melodia mediterranea, riconosciuta come identità condivisa. Ogni componente del gruppo proviene da esperienze diverse, ma il progetto ha un’impronta jazz, perchè il jazz è contaminazione, per natura e per elezione, nasce tale e mantiene questa cifra nel suo evolversi, aprendosi alle suggestioni del mondo e delle genti ed accogliendole per farle sue, a suo modo.



Si sentono "sapori" latini, sopratutto nell'intreccio ritmico delle percussioni, colori jazzistici, nello svolgersi dei brani e "isole" di free music e funk, nelle improvvisazioni, che costituiscono l'identità e l’originalità della formazione. I brani, tutti originali, composti dal gruppo, con qualche omaggio ai grandi del passato (John Coltrane),(Pharoah Sanders) ,sono influenzati dalle armonie e dalle sonorità della tradizione popolare italiana, delle molte italie popolari, come da quelle medio-orientali o magrebine, in una parola da alcune delle molteplici anime musicali del bacino del Mediterraneo, in un percorso multiforme e trasversale che affonda le radici nell’improvvisazione e strizza l’occhio anche al free.

Perchè oggi, più che mai, dobbiamo cercare nel Mediterraneo un destino migliore.



Ingresso: € 12,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery