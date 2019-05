Domenica 12 maggio 2019 h 18:30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2019 - 50 anni in jazz



Nino De Rose - voce e pianoforte

Leonardo De Rose - contrabbasso

Carlo Bordini - batteria



Concerto-autoritratto di Nino De Rose, cantante e pianista jazz che festeggia 50 anni di Jazz professionistico.

De Rose è uno dei musicisti che hanno fondato la Scuola Popolare di Testaccio, accanto a Bruno Tommaso, Enrico Pieranunzi e Gerado Iacoucci, che fu il primo presidente.

Ha insegnato Jazz al conservatorio di Campobasso dal 1993 asl 2001, al conservatorio di Milano dal 2001 al 2008, al conservatorio di Perugia dal 2008 al 2013 ed al Santa Cecilia di Roma dal 2013 al 2015.



Come pianista, cantante e vibrafonista, De Rose ha inciso per la "Jazz From Italy" della Carosello Curci, per la "Mia Records", per la C.G.D., per la Edi -Pan, per la "Modern Times", per l 'Alfa Music", per la Slasc(H) Records, per l' Audio Records" e per la "Pentaflowers". Inoltre, ha pubblicato 'Tecnica dell'Improvvisazione', 'Piano Jazz' e 'Armonia e Fraseggio Jazz' per la Melodi - Carish. Presso la Ricordi, De Rose ha pubblicato 'Metodo di Canto Moderno' che è stato anche tradotto in spagnolo con il titolo ' La Voz Y La Musica Popular'.

Ancora, ha tenuto concerti e seminari in tutto il territorio nazionale e, occasionalmente, all'estero.



Le sue composizioni sono presenti in tutte le sue incisioni: da "Macondo" del 1976 ad " Italian Accent " del 2000, ed all' inedito "Next Generation".



In questo concerto, i suoi collaboratori sono Carlo Bordini, batterista e percussionista di fama internazionale, e Leonardo De Rose, pluridiplomato, e collaboratore di vari musicisti jazz della scena italiana.



Ingresso: 12 euro (intero), 7 euro (ridotto per soci della scuola, studenti e over 65)

Prenotazioni: 3601025779 (solo sms e WhatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it