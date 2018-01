Domenica 4 gennaio 2018 h 18:00

Scuola Popolare di Musica di Tesatccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani 4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2018



Tiziano Ruggeri Quartet

Temi ed arrangiamenti originali ispirati alla musica dei classici del jazz degli anni ’60 e ’70



Tiziano Ruggeri - tromba

Pietro Lussu - piano

Marco Loddo - contrabbasso

Andrea Nunzi – batteria



La grande amicizia che c’è fra i componenti del gruppo e la conseguente empatia musicale, frutto delle diverse occasioni che gli stessi hanno avuto nel corso degli anni di suonare insieme nelle più svariate formazioni, saranno gli ingredienti principali per dar vita ad un coinvolgente concerto con il Tiziano Ruggeri Quartet.

Il repertorio, basato su composizioni originali firmate da Ruggeri, mantiene inalterata l’idea iniziale dei quattro musicisti riassumibile nelle poche parole di un brano celeberrimo: it don’t mean a thing if it ain’t got that swing.



Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

Ingresso: € 10,00 (intero), € 7,00 (soci della scuola e studenti universitari)

www.scuolamusicatestaccio.it

Gallery