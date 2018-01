Domenica 28 gennaio 2018 ore 18,00

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani,4/a (ex mattatoio)



Musica & Musica 2018 - Orchestra di Villa Pamphili



Un viaggio nel segno dell'eclettismo e della contaminazione, dalla tradizione colta novecentesca di Bartòk, Satie o Ravel, al jazz di H. Mancini e B. Bacharach, fino all'Art Rock di Frank Zappa



Organico

Alba Ciacco, voce

Sofia Montani, flauto

Stefania Foresi, flauto

Giulia Pirandello, clarinetto

Barbara Cardinali, clarinetto

Emiliano Cozzi. Sax

Matteo Vumbaca, sax

Mariano Di Tanno, sax

Enrico Biciocchi chitarra

Ludovico Grantaliano, chitarra

Federica Valeau, tastiere

Riccardo Marini ospite, pianoforte

Gianmarco Grantaliano, contrabbasso

Riccardo D'Arpino, basso elettrico

Leonardo Sentinelli, batteria



Un progetto della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia

Direttore e arrangiatore Fabrizio Cardosa



L'Orchestra di villa Pamphili è ormai giunta al quarto anno di attività musicale e concertistica. Lo speciale percorso della formazione avviato, promosso e coordinato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, ha visto via via avvicendarsi nell’organico dell’orchestra allievi ed ex allievi aprendosi contemporaneamente al contributo del territorio.

L’organico comprende musicisti giovanissimi e strumentisti più maturi, studenti di conservatorio e ottimi dilettanti desiderosi di partecipare ad un progetto di musica d’insieme complesso e stimolante.



INGRESSO: € 10,00 (intero), € 7,00 (ridotto per i soci della scuola e studenti universitari)

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

