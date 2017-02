Scuola Poplare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) Domenica 12 febbraio ore 18,15 Musica & Musica 2017 - Yellow Squeeds Ricerca di equilibrio in un gioco di tensione e distensione dove ritmo e armonia si inseguono e sovrappongono fra jazz, folk, rock, brass band e musica colta. Francesco Diodati - chitarra Enrico Zanisi - pianoforte Glauco Benedetti - bassotuba Enrico Morello - batteria Francesco Lento - tromba Yellow Squeeds è ricerca dell'equilibrio, flusso dinamico, un continuo gioco di tensione e distensione. Ritmo e armonia si inseguono e sovrappongono, fra jazz, folk, rock, brass band e musica colta. Come una sorta di organismo multiforme e cangiante, il gruppo, composto da alcuni fra i migliori nuovi talenti della scena jazz Italiana, fa della ricerca timbrica e delle sonorità acustiche la sua principale caratteristica. Flow, home. è il titolo del primo CD di questa nuova formazione (Auand Records 2015). Ingresso: € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre) Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it