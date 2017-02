Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) Domenica 5 marzo 2017 ore 18,15 Musica & Musica 2017 - Tencology Arrangiamenti trasversali e jazzistici per mettere in risalto la forza poetica e melodica delle composizioni di Luigi Tenco, uno dei più grandi autori e interpreti della musica italiana. Ada Montellanico - voce Enrico Zanisi - piano Jacopo Ferrazza - contrabbasso Alessandro Paternesi - batteria Ada Montellanico è ormai da tempo ritenuta dalla critica e dal pubblico una delle cantanti più importanti e innovative del panorama jazz italiano. Interprete straordinaria dalla voce calda e sabbiosa, grande ricercatrice di repertori inusuali ed originali, ha saputo come nessun altra trovare una magica fusione tra lingua italiana, jazz e improvvisazione. Tappa fondamentale della sua carriera è il 1996, quando incide per la Philology"L'altro Tenco" con Enrico Rava. La profonda sensibilità con cui rilegge in chiave nuova il repertorio meno frequentato del cantautore piemontese, rivela una particolare capacità di far aderire il suo intimo mondo emotivo alle esigenze della narrazione. La parola si fa suono e il suono, parola. Da questo CD inizia la lunga ricerca su Luigi Tenco che vede nel 2005 l'incisione per Egea di "Danza di una ninfa" con Enrico Pieranunzi e la pubblicazione di un libro nel 2006 per Stampa Alternativa "Quasi sera, una storia di Tenco". Nel corso di questo lavoro competente e appassionato, incontra la famiglia Tenco che per la prima volta concede a lei di musicare alcune poesie inedite di Luigi, riconoscendo in Ada una capace e sensibile interprete e compositrice. Questi brani insieme ad altri sono inseriti nel Cd Egea. Nel concerto "Tencology" ripropone molte canzoni del repertorio tenchiano insieme ai brani inediti, in chiave completamente nuova. La dimensione intima ed elegante della performance e gli arrangiamenti trasversali e jazzistici daranno una luce nuova e metteranno ancora più in risalto la forza poetica e melodica delle composizioni di uno dei più grandi autori e interpreti della musica italiana. Ingresso: € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre) Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it

