Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) Domenica 19 febbraio 2017 h 18,15 Musica & Musica 2017 - Novadì Una allegra guerra tra musiche popolari e accademiche, tra acustiche ed elettriche, tra temperamenti di vari nord e vari sud giocando tre ritmi e melodie millenarie. Fiore Benigni - Organetto Fabrizio Cardosa - Viola da gamba, basso elettrico Paolo Rocca - Clarinetto, clarinetto basso Patrizia Rotonda - Voce L'allegra guerra tra musiche popolari e accademiche, tra acustiche ed elettriche, tra temperamenti di vari nord e vari sud, perenne tenzone che già tanti capolavori lasciò sul campo nei secoli, vede la comparsa di una nuova aggressiva guarnigione di mercenari; quattro vecchi soldati che conoscono vari terreni di battaglia, utilizzano strumenti che raramente si erano incontrati e sono affamati di bottini che possano scaturire in termini di ritmi e melodie da questo scontro millenario. Avidi e viziosi, essi non esitano a saccheggiare l'antico patrimonio musicale del dovunque per fonderlo, rendendolo irriconoscibile e poi rivenderlo come proprio. Ingresso: € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre) Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it

