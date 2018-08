Musica in giardino: la grande classica incontra la natura

4 agosto: appuntamento a Nettuno (ore 18.00) a Villa Bell’Aspetto (Via Gramsci 94) con la Musica in giardino: in programma un concerto di musiche da Haydn, a Sollima a Vivaldi e una visita dello splendido parco della villa. Protagonisti Marco Algenti violoncello solista, Soichi Ichikawa violino solista e il Viva Vivaldi Ensemble la formazione cameristica fondata da Marco Algenti e formata dallo stesso Algenti al violoncello, Lisa Francese al pianoforte, Soichi Ichikawa al violino e Daniele Sabiu alla viola.

La musica classica riscoperta sotto il magico angolo visuale del suo rapporto ideale e poetico con il possente mondo della natura.

Più nel dettaglio il concerto andrà dal Concerto in do per violoncello e archi di Haydn, al Concerto rotondo per violoncello di Giovanni Sollima. Per chiudersi con L’Estate dalle Quattro stagioni di Vivaldi.





Per info e prenotazioni: info@villabellaspetto.it, www.villabellaspetto.it, cell. 346 7591757.