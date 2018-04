Musica, giochi e buon cibo: Liberation Day all'Hotel Butterfly

Musica, giochi e buon cibo: Liberation Day Hotel Butterfly. Mercoledi 25 aprile per festeggiare insieme il giorno della Liberazione l'Hotel Butterfly organizza una lunga giornata di festa: dalle 12 alle 2 di notte.

La formula è quella ormai consolidata: abbinare buon cibo e buona musica. Non mancheranno quindi eventi, food, giochi, intrattenimento, teatro e tante ore di musica insieme alle crew romane di Goa / Ultrabeat (OFFICIAL) - NOZOO - Touch The Wood - REBEL ☈ REBEL!