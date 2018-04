Musica e solidarietà: 1000 voci per la ricostruzione

Requiem di Mozart, capolavoro del genio musicale austriaco, sarà presentato insieme a brani di Traetta e Cantatore lunedì 30 aprile a Roma dall' Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore" di Ruvo di Puglia e Traetta Opera Festival di Bitonto: l'appuntamento rappresenta un momento di solidarietà con le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, sarà presente il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.



Saranno 250 i coristi provenienti da diverse città italiane che si uniranno per eseguire la celebre opera K 626 insieme al coro Maravillas di Madrid, al soprano Annalisa Raspagliosi, al contralto Yeliz Cayhan, al tenore Cataldo Caputo, al basso Stefano Fioravanti, all'orchestra del Teatro Traetta di Bitonto: la direzione è affidata al Maestro Vito Clemente.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con "1000 voci per ricominciare ", il progetto di ricostruzione per Amatrice, nato nel 2016, che fino ad oggi ha registrato l'adesione di oltre 350 cori in tutta Italia e ha raccolto 150 mila euro nel corso degli oltre 160 concerti proposti in quasi due anni.



Ingresso libero, eventuali offerte saranno destinate a incrementare ulteriormente i fondi destinati alla costruzione del Centro Polifunzionale ad Amatrice.

La serata verrà presentata da Barbara Capponi, giornalista del TG1-RAIUNO.



Cori partecipanti:

Coro Maravillas - Madrid

Corale Polifonica "Michele Cantatore" - Ruvo di Puglia

Coro Polifonico Città di Rivarolo - Rivarolo Canavese

Coro Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" - Vasto

Coro Polifonico San Gregorio Magno - Ferrara

Coro Incanto Armonico - Bari

Coro Polifonico Jacopo da Bologna - Bologna

Coro Jubilate - Conversano

Coro Simul Voces - Roma