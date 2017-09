Musica e rime dall’800 al Teatro di Villa Torlonia

La sera del 15 settembre alle ore 19.30 si terrà nella splendida cornice del Teatro di Villa Torlonia lo spettacolo Musica e rime dall’800 organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Sinergie”. Protagonista la giovane promessa della musica Viviana Cilano impegnata in un recital pianistico che passerà in rassegna alcuni dei brani di grandi autori come Schumann (Allegro – op.8), Beethoven (Sonata op.110), Tchaikovski (Sonata op. post. 80), intervallati da reading di poesie tratte da autori dell’800 come Puskin, Goethe, Esenin, Ruckert, Heine a cura dell’attore Gabriele Greco. L’evento sarà introdotto dal regista Giambattista Assanti, che ha diretto, tra gli altri, il film “Ultima fermata” con Claudia Cardinale.

Dopo essere stata ammessa all’età di otto anni al Conservatorio U. Giordano di Foggia, Viviana Cilano si è diplomata nel 2017 col massimo dei voti e la lode sotto la guida del Maestro Olaf John Laneri presso il Conservatorio A. Buzzolla di Adria. In diversi concorsi nazionali si è classificata al primo posto (Concorso Nazionale Castel S. Angelo 2005 e 2006, Concorso Nazionale “NapoliNova” 2007, Concorso Nazionale “Mirabello in Musica” 2013) collezionando anche il secondo premio (Primo non assegnato) al Concorso Internazionale Clivis 2015 e al Concorso Internazionale “G. Campochiaro” 2016. Ha inoltre frequentato numerose masterclass, ottenendo sempre significativi apprezzamenti da parte di artisti quali Maurizio Baglini, Oxana Yablonskaya, Benedetto Lupo, Giuseppe Andaloro e Ivari Ilja.

Nel luglio 2016 è stata selezionata dal Maestro Benedetto Lupo tra i partecipanti del Ferrara International Piano Festival mentre nel maggio 2017 ha suonato a Milano in occasione del Festival Piano City Milano 2017.