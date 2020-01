“Musica di celluloide”: concerto benefico sulle note dei film

Sabato 18 gennaio il coro polifonico "Le mille e una nota" si esibirà a Bracciano in un percorso musicale attraverso le colonne sonore del cinema, con musiche di Ennio Morricone, Nino Rota, Leonard Bernstein, Alfred Newman, Harold Arlen e altri famosi interpreti. Chiamato spesso a tenere concerti in importanti basiliche romane, il coro di trenta elementi presenterà il concerto “Musica di Celluloide” diretto dal maestro Silvia Scicolone con la collaborazione di Francesco Del Fra (pianoforte) e Mimmo Fasano (chitarra).

L’appuntamento è alle ore 21,00 al Teatro Charles De Foucauld (Parrocchia del Santissimo Salvatore, via delle Palme n. 6, Bracciano). "Le mille e una nota" devolverà il proprio compenso in beneficenza all'Associazione Italiana Sindrome di Emiplegia Alternante (A.I.S.EA onlus - www.aiseaonlus.org), impegnata a sostenere la ricerca di una cura efficace per l’emiplegia alternante, malattia molto rara e invalidante, che si manifesta fin dai primi anni di vita.

Offerta minima 8 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.unteatroperbracciano.it - info@unteatroperbracciano.it - Cell. 3387725474.