Musica da ripostiglio per il Capodanno di Roma

Il gruppo diverte, improvvisa, emoziona, ma soprattutto suona e lo fa con molta freschezza e semplicità. Le atmosfere, decisamente retrò, cavalcano lo swing dei primi anni del secolo scorso con influenze gitane e francesi, confluiscono in sirtaky greci, fino ad impregnarsi di profumi tangheggianti, walzer e boleri, con un accurato lavoro sui testi assolutamente originali, ironici e a volte irriverenti.

Il pubblico, durante il concerto, partecipa alle gags che i musicisti propongono, suda con loro perché non ci sono “trucchi”, solo canzoni, strumenti e la voglia di passare una bella serata.

Sono i primi ad esibirsi con un sistema audio innovativo chiamato in gergo “In the box”, (fino ad oggi usato nell’ambito delle registrazioni di musica classica ma mai applicato al live)

Il risultato è veramente sorprendente, la cosa che viene notata da tutti (e non solo dagli addetti ai lavori) e l’immagine del suono che ti avvolge completamente tanto che diventa veramente difficile riuscire ad individuare la fonte sonora da dove proviene e la sensazione è che la musica ti arriva da ogni parte.

Una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico tra Luca Pirozzi ed il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria.

L’aspirazione del gruppo sarebbe stata quella di arrangiare i brani del cantautore Luca Pirozzi in chiave cameristica, ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata da “Ripostiglio”.

Reduci da una serie di tournèe teatrali (Servo per Due, Signori in Carrozza, Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, ecc) e da innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Paolo Sassanelli, Isabella Ferrari, Ugo Dighero, Alessandro Haber, Giovanni Esposito, Ernesto Lama, Claudio Santamaria, i Musica da Ripostiglio tornano in tour nel 2017 proponendo un concerto di canzoni originali, tra cui il nuovo singolo “L’Orchestrina da ripostiglio” e classici italiani e internazionali.

Uno spettacolo dove il coinvolgimento con il pubblico sarà assicurato e la voglia di condividere un momento unico sarà la condicio sine qua non.