Musica di tutti i generi dalla classica a Broadway con The Purduettes a S. Paolo entro le Mura

Venerdì 20 marzo le Purduettes, splendide e bravissime ragazze della Purdue University da West Lafayette, Illinois USA si esibiranno in concerto nella chiesa anglicana di S. Paolo entro Le mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale venerdì 20 marzo, con inizio concerto a partire dalle 17:00



Lo spettacolo le vedrà cimentarsi in un programma musicale variegato dalla classica alla commedia musicale di Broadway.

L’ingresso è gratuito.

Le Purduettes originali furono fondate nel 1942 per rimpiazzare gli spettacoli già prenotatati al Purdue Varsity Glee Club quando con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale il cartellone del Glee Club si impoverì.

Da allora le Purduettes hanno affascinato il pubblico esibendosi in concerto in occasione di eventi della comunità, università, aziende, privati, governo, ex studenti ed feste scolastiche nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Eseguendo musica di ogni genere con un vasto repertorio tra cui il pop, la musica classica, contemporanea, country, swing, patriottica, Broadway, gospel e jazz, questa eccellente ensemble vocale è tra tante la più brillante e rappresentativa.

Conosciute per il loro look e stile sempre raffinato e professionale le Purduettes perseguono l’eccellenza dentro e fuori dal palco, servendosi di direttori e mentori per aiutare a promuovere lo sviluppo e la vita di ogni individuo.



DIRETTORI

Jeffrey A. Vallier si è diplomato alla South High School di Waukesha, Wisconsin. Ha conseguito la laurea in musica presso l’ University of Wisconsin-Madison. Si è specializzato in violoncello e voce e per quattro anni è stato membro del concert choir diretto dal leggendario M° Robert Fountain. Nel 1999 ha conseguito la laurea specialistica in Direzione Corale presso la Western Michigan University con il Dr. Craig S. Arnold.

Jeff è stato Direttore del Dipartimento e Direttore di Musica Vocale alla Lakeview High School a Battle Creek, Michigan dal 1989-2001. Dal 2001-08 ha diretto il coro femminile avanzato /show choir e il coro misto avanzato alla Jefferson High School di Lafayette. I Varsity Singers sono stati tra i migliori cori presenti ogni anno alle finali statali ISSMA nonchè alle Conventions nazionali e regionali della IMEA e della ACDA .

Si è esibito e diretto cori alla Carnegie Hall, in Germania, Francia, Austria, Cecoslovacchia, Italia e Svizzera. E’ spesso giudice, clinician e arrangiatore per gruppi vocali in tutti gli Stati Uniti.

E’ un appassionato delle persone, della musica e della vita. E’ un marito devoto a sua moglie Sarah e padre presente per i suoi tre figli Adin, Riley, e Julia.



Jacob Stensberg è entusiasta di lavorare presso la Purduettes Music Organization come Assistente Direttore delle Purduettes e dell’ University Choir, come direttore dell’ All-Campus & Community Choir, il PMO Kids Choir, e dei gruppi speciali come le Purduette Trio, The Remedy, Lonely Hearts, e il Chamber Choir.

Jacob ha conseguito il diploma in Educazione Musicale al Carroll College a Waukesha, Wisconsin, prima di continuare a dirigere programmi musicali delle scuole pubbliche di Everest e Wautoma.

A New York City Jacob ha lavorato nei dipartimenti musicali del Lycée Français e della Marymount Schools, ed è stato Assistente Direttore della Choral Chameleon, maestro di coro e organista presso la Chiesa Episcopale della Natività.

Jacob ha conseguito la laurea specialistica in Direzione Corale alla Butler University di Indianapolis. Mentre era lì ha anche tenuto corsi di teoria musicale e formazione musicale dell’orecchio, ha diretto ensembles ad-hoc, la Butler Chorale e la Butler Symphony Orchestra.

Ha spesso suonato la tastiera per produzioni musicali teatrali locali e si è esibito con il Circle City Chamber Choir, l’Indianapolis Symphonic Choir e il Tabernacle Presbyterian Church Choir.



Per info – 06 53096944 338 5355979