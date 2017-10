Musica classica al Museo Napoleonico

Nell'ambito degli eventi culturali dell’iniziativa “Nel week-end l’arte si anima”, domenica 8 ottobre alle ore 12.00 al Museo Napoleonico sarà la volta della musica classica con il concerto gratuito organizzato in collaborazione con Roma Tre Orchestra. In programma brani di J. Dowland, B. Britten, J. J. Froberger, P. Seaborne eseguiti da Henrietta Hill e Alessandro Viale.

MUSEO NAPOLEONICO

Domenica 8 ottobre ore 12.00

Domenica 8 ottobre invece andrà in scena alle ore 12.00 presso il Museo Napoleonico il concerto gratuito di musica classica organizzato in collaborazione con Roma Tre Orchestra Armonie antiche in tempi moderni. Dalla musica scritta ai tempi di Elisabetta I regina d'Inghilterra a quella d'oggi, con la Pietà di Peter Seabourne in prima esecuzione assoluta in Italia. Un viaggio che ha il suo focus nella vita musicale inglese passata e presente, interpretato dalla violista Henrietta Hill, ma anche da Alessandro Viale, che pur italiano di nascita, vive e lavora da anni a Londra. Un concerto affascinante, infine, anche per la presenza della viola come inusuale arco solista e dall'uso alternato in questo stesso programma di clavicembalo e pianoforte.

In programma: J. Dowland: Pavana Lachrymae per clavicembalo; J. Dowland: If my complaints could passions move arrangiamento per viola e clavicembalo; J. Dowland: Flow my tears arrangiamento per viola e clavicembalo; B. Britten: Lachrymae per viola e pianoforte; J. J. Froberger: Lamento sopra la dolorosa perdita della Real Maestà di Ferdinando IV Rè de Romani per clavicembalo; P. Seabourne: Pietà per viola e pianoforte

Con: Henrietta Hill (viola e viola barocca), Alessandro Viale (pianoforte e clavicembalo)