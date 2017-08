Ritratto d'autore: Frederyk Chopin. Concerto gratuito al Museo Carlo Bilotti

Sarà una domenica in compagnia della grande musica al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese. Il 3 settembre alle 11.30 al MUSEO CARLO BILOTTI di Villa Borghese c'è Ritratto d'autore: Frederyk Chopin.

Damiano Paci eseguirà al pianoforte:

Scherzo in si minore n. 1 op. 20

Sonata in si bemolle minore n. 2 op. 35

Ballata in la bemolle maggiore n. 3 op. 47

Barcarola in fa diesis maggiore op. 60

Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore op. 61