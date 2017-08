Musica celtica al Teatro del Lido di Ostia

Il "DUO DULCIMER & ENSEMBLE" presenta il Concerto



"THE MAGIC CELTIC MUSIC & LIAM DOYLE ROMANCE"



Gli esecutori sono nell'ordine:



VOCALIST - Roberta Tomassini

FLAUTO - Antonia d'Amato

VIOLINO - Patrizia Pangrazi

ARPA CELTICA - Raffaella Mattarelli

BATTERIA - Federico Tribuzi



Si tratta di una irripetibile, straordinaria Perfomance, unica nel suo genere, del noto Gruppo musicale accompagnato dalla soave voce di Roberta Tomassini, col suo Romanzo



"LIAM DOYLE",



che nell'occasione sarà protagonista anche in veste di produttrice, ideatrice ed animatrice dell'evento.



PRESENTATRICE DELLA KERMESSE MUSICALE SARÀ SILVIA GIANSANTI.



N.B. Il libro ed il CD sono in VENDITA PROMOZIONALE presso apposito CORNER vicino alla Cassa all'ingresso del Teatro.



LIAM DOYLE è un romanzo ambientato in Canada (dove peraltro vivono molti emigranti irlandesi) che ben s'intona con la Musica celtica proprio per quel velo di malinconia, quei colori di cieli blu, quegli spazi, quelle zone e panorami ancora incontaminati si tanto affini alle terre d'IRLANDA.



CENNI SULLA MUSICA CELTICA



Essa affonda le proprie radici nelle Ballate scozzesi, nei Canti irlandesi e bretoni. Questo genere di Accompagnamento musicale è adatto al canto, al Flauto, al Violino ed all'Arpa celtica e dona, intimamente, una sensazione di misticismo e di serenità: specialmente nei Matrimoni religiosi e/o civili. La forza vitale delle ballate celtiche rende ogni evento organizzato unico ed esclusivo, creando attorno un'atmosfera quasi magica e dona l'occasione per immergersi in un mondo affascinante, ricco di leggende medievali, racconti e suggstioni fatate.



NOTA STORICA DI COLORE: "Si disse che i Celti avevano tre Strumenti magici: l'Arpa, il Flauto e la Cornamusa. Tutte e tre formavano "l'Uomo sonoro". L'Arpa rappresentava il Sistema nervoso, il Flauto quello osseo e la Cornamusa la spina dorsale. Suonati assieme, calmavano gli istinti, placavano le liti e potevano far piangere i più feroci combattenti."



Per la parte riguardante i Servizi a supporto dell'evento, Web Marketing Strategy, Ufficio Stampa, Public Relations, Produzione di materiale multimediale (Fotografie e Video), ecc., collabora la nota Società romana I. S. Idea Service S.C. rappresentata da Quirino Martellini.



