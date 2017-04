Music for Breath

Dare fiato a chi è senza respiro #RespiriamoInsieme E allora? È il momento di Music 4 Breath il concerto che festeggia la nascita della FIMARP, la Federazione Italiana IPF (fibrosi polmonare idiopatica) e Malattie Rare Polmonari Un appuntamento tra note, allegria e solidarietà il 21 aprile ore 20 presso la Stazione Birra di Roma Sul palco ci saranno I Corpi cavernicoli, power trio che mescola rock a blues, con assoli brevi, intensi e in italiano I Brighton Rock, tribute band dei Queen, omaggio appassionato alla celebre rock band Presenta l'attrice Emanuela Damasio La FIMARP ha scelto una serata all'insegna della musica e del divertimento per raccontare con leggerezza il proprio obiettivo: fare squadra per affrontare insieme la sfida del futuro, con ricerche e progetti specifici in grado di rendere sempre meno rare le patologie polmonari, che colpiscono migliaia di persone nel nostro paese, al fine di giungere a cure risolutive. Per questo la Federazione, formata da diverse associazioni di pazienti da anni impegnate sul territorio, vuole promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità scientifica su diagnosi e ricerca e per sostenere i pazienti e i loro famigliari con azioni mirate, scambiandosi informazioni, dubbi, speranze. Capire come queste malattie si manifestano è fondamentale, così come lo è agire in velocità per contrastarne i sintomi, migliorando la vita di chi è senza respiro. Saperne di più: così è possibile sconfiggere la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IFP) e le sue antipaticissime 'sorelle'. E la sera del 21 aprile cantiamo, suoniamo, balliamo, respiriamo, stiamo in allegria: combattiamo anche in questo modo le Malattie Rare Polmonari #RespiriamoInsieme