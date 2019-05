I Musei Civici di Roma partecipano alla #MuseumWeek 2019

La #MuseumWeek, giunta alla sua sesta edizione, valorizza le esperienze museali più diverse e ad ampio raggio, promuovendole attraverso i social network.

Il tema dell’edizione 2019 è “il posto delle donne nella cultura, ieri, oggi e domani”: i musei partecipanti sono chiamati a raccontarsi, dando seguito a questo tema, tramite la diffusione di nuovi contenuti, mostrando il “dietro le quinte” della vita museale e interagendo con il pubblico.

La Museum Week dei Musei Civici

Nell’anno della grande mostra alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi dedicata alla figura femminile nell’arte dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, diretta per la prima volta da una donna, sostiene fortemente il motivo conduttore dell’intera settimana e lo racconta, come sempre, seguendo i 7 hashtag scelti per questa edizione con l’account @museiincomune:

Lunedì 13 maggio: #WomenInCulture

Martedì 14 maggio: #SecretsMW

Mercoledì 15 maggio: #PlayMW

Giovedì 16 maggio: #RainbowMW

Venerdì 17 maggio: #ExploreMW

Sabato 18 maggio: #PhotoMW

Domenica 19 maggio: #FriendsMW

Sono previsti anche eventi offline come visite guidate, incontri speciali, workshop e un contest fotografico dedicato specificatamente al tema della #MuseumWeek:

- Visita guidata ai Fori Imperiali Presenze femminili ai Fori Imperiali: le "Zitelle Sperse" di Sant'Eufemia e la loro protettrice Fulvia Conti Sforza

- Visita guidata al Museo Napoleonico La vie en rose. Vicende al femminile della famiglia Bonaparte

- Alla Galleria d'arte Moderna Percorsi e azioni d'arte, pensieri e vita di donne-Le strade romane dedicate alla donna tra storia e memoria