Il Museo Etrusco di Villa Giulia ad ingresso gratuito

Nella cinquecentesca cornice della Villa fatta costruire da papa Giulio III al Vignola, è collocato il Museo Nazionale Etrusco istituito nel 1889 con lo scopo di raccogliere tutte le antichità delle civiltà pre-romane, quindi etruschi, falisci e capenati, ritrovate nel territorio laziale ed umbro.



Tra i reperti spiccano i bellissimi vasi greci a dimostrazione dei contatti commerciali tra questi antichi ed evoluti popoli, mentre tra i più celebri si ricordano il Sarcofago degli Sposi, la Cista Ficoroni, le lamine d’oro di Pyrgi e le urne a capanna.



Appuntamento h. 10.00 presso l’ingresso di Villa Giulia in Piazzale di Villa Giulia, 9.



Costo visita guidata, comprensivo del noleggio della radioguida: 12€, 6€ minori di 18 anni, minori di 10 anni € 2,00 per il noleggio della radioguida (facoltativo). Il biglietto d’ingresso al museo è gratuito in occasione della prima domenica del mese.

Durata: 2 ore.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.