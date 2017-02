Museo Pigorini - Museo Alto Medioevo

IL MUSEO PIGORINI E IL MUSEO DELL'ALTO MEDIOEVO: UN VIAGGIO NEL TEMPO! (Ingressi gratuiti al Museo in occasione della prima domenica del mese) Un viaggio nel tempo che ci porterà alla scoperta di due importantissimi Musei, oggi all'interno del polo museale Museo delle Civiltà all'EUR. Visiteremo la sezione preistorica del Museo Luigi Pigorini, unico nel suo genere a Roma, con reperti e corredi di straordinario interesse: andremo alle origini della civiltà umana, vedremo i primi strumenti realizzati dall'uomo, capiremo come erano organizzati i villaggi e comprenderemo meglio la nuova metodologia con cui oggi si studiano i reperti preistorici. Ci sposteremo quindi nell'adiacente Museo dell'Alto Medioevo in cui, oltre a essere conservati splendidi manufatti di età longobarda e carolingia, è allestita la ricostruzione della sala di rappresentanza di una domus monumentale fuori Porta Marina a Ostia con una ricchissima decorazione parietale e pavimentale in marmi colorati (opus sectile).Da rimanere a bocca aperta! INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 10.15, Piazza G. Marconi, 14 davanti all'ingresso del Museo. Quota di partecipazione: €8 (Soci 2017), €10 (non Soci). Biglietto di ingresso gratuito ai Musei in occasione della prima domenica del mese. Durata: 2h15. Minimo partecipanti 6 persone, massimo 15. Prenotazioni entro sabato 4 febbraio, h. 15.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

