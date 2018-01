Nel corso del XVI e del XVII secolo diverse famiglie aristocratiche romane hanno collezionato importanti sculture greche e romane, oggi confluite all’interno della collezione del Museo Nazionale Romano con sede a Palazzo Altemps. Questa visita offre la possibilità di apprezzare le sculture più famose, come ad esempio il Trono Ludovisi, il Galata Suicida e l’Apollo Citaredo, raccolte dalla famiglia Boncompagni Ludovisi.



All’interno del Museo è attualmente in corso la Mostra dal titolo “Citazioni Pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps” che espone oltre 800 pezzi realizzati dal pittore, scultore e designer Piero Fornasetti. Sarà possibile inoltre entrare all’interno del Teatro Goldoni di Palazzo Altemps di solito chiuso al pubblico.



Appuntamento: domenica 4 febbraio alle ore 10, davanti all'ingresso del museo in piazza Sant'Apollinare, 46.

Contributo: 7 euro (biglietto di ingresso gratuito) + 1,50 euro a persona per gli auricolari qualora si superi il numero di 15 partecipanti.



Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851