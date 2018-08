Al museo nazionale delle navi romane di Nemi, la nuova tappa del progetto "I bambini e Artcity"

La programmazione di "ArtCity estate 2018", il progetto organico del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli procede con interessanti iniziative anche nel mese di agosto, in particolare, per i più piccoli, grazie alla proposta dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie “I Bambini e ArtCity”, sarà possibile ancora immergersi nel patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio.

La città di Nemi sarà protagonista della prossima tappa, lunedì 13 agosto, presso Il Museo Nazionale delle Navi Romane, in scena la Compagnia del Sole con lo spettacolo “L’universo è un materasso. E le stelle un lenzuolo”.

Grazie agli operatori esperti di Casa dello Spettatore, l'associazione che cura il progetto specifico, sarà possibile organizzare una particolare attività di accompagnamento alla visita e di introduzione allo spettacolo: tempi e pause da concedere allo sguardo dei bambini in una didattica della visione pensata come occasione di crescita condivisa e di educazione partecipata.D

Dunque, appuntamento a lunedì 13 agosto per scoprire i segreti custoditi nel Museo Nazionale delle Navi Romane a Nemi (pare essere il primo Museo in Italia e forse in Europa ad essere costruito in funzione del contenuto...) e ascoltare poi il grande racconto del Tempo, diviso in quattro Capitoli che la Compagnia del Sole o meglio, Crono - il Tempo in persona - prima imperatore dell'Universo e poi, sconfitto dal figlio Zeus, narrerà.



Museo Nazionale delle Navi Romane

ore 19:00 Incontro

ore 21:00 Spettacolo

“L’universo è un materasso. E le stelle un lenzuolo”

durata 60 minuti circa

Le attività sono aperte a gruppi di 20 persone al massimo e iniziano due ore prima dello spettacolo.

L’accesso è gratuito per i bambini.

Per gli adulti accompagnatori è previsto il solo costo del biglietto d’ingresso al museo, ove presente.

Per informazioni: tel. 345 5523049 – 333 4954424