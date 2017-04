Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci

Non perdete l'occasione per scoprire questo luogo di grande fascino che racchiude un tesoro nascosto. Ospitato nella dimora nobiliare di Palazzo Brancaccio, il Museo Giuseppe Tucci conserva una pregevole collezione, capace di testimoniare il misticismo e l'attenzione per l'estremo decorativismo del mondo artistico orientale. Un'occasione rara per ripercorrere la storia dell'arte dei popoli del vicino ed estremo oriente attraverso sculture votive, reperti archeologici provenienti da località remote, coloratissime stampe giapponesi e molto ancora. Particolare attenzione sarà rivolta alle opere pittoriche e di grafica dell'Asia orientale. La visita ci consentirà anche di scoprire gli ambienti dell'ultima dimora principesca della città. Informazioni utili Appuntamento: ore 15.30 via Merulana 248 Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: Intero: 6€ Ridotto: 3€ Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair