Museo in piazza la compagnia Pulcinellarte

Spettacolo comico con musiche dal vivo

"Pulcinella alla Corte dei Miracoli"

Manifesto della commedia dell'arte partenopea

di e con Manuel Pernazza e Alessia Luongo



29 febbraio, h. 16:00

Museo delle Civiltà – museo delle arti e tradizioni popolari “L. Loria”

Sala Conferenze



Ingresso con prenotazione a cooperativaphoenix@hotmail.it



Per la rassegna MUSEO in PIAZZA

Musica e danza popolare, cantastorie, teatro di figura, commedia dell’arte, antichi mestieri e quant’altro danno vita alla piazza nei giorni di festa, alle rievocazioni di un passato che si trasforma in presente attraverso il contributo di artisti, compagnie e artigiani che porteranno “in Piazza” il Museo delle arti e tradizioni popolari.



Sotto il “cartellone” di MUSEO IN PIAZZA troveranno accoglienza soprattutto i giovani che riscoprendo la tradizione delle nostre comunità, daranno vita ad una kermesse di spettacoli, manifestazioni e incontri che occuperanno gli spazi del Museo delle Civiltà e di altre Istituzioni del MiBACT dal mese di febbraio fino a giugno.



Per tutti i tipi di pubblico, dai bambini ai nonni, una coinvolgente programmazione che riporterà in vita l’entusiasmo della festa popolare e la memoria del nostro passato piena di storie, oggetti e occasioni di incontro e di scoperta.

