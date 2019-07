Il Museo Explora ti porta "Sulla Luna"

A distanza di 50 anni dalla passeggiata di Neil Armstrong sulla Luna, dal 16 al 21 luglio 2019, celebriamo ad Explora l’allunaggio con l’attività “Sulla Luna”.



Sulla Luna consente ad adulti e bambini di analizzare, attraverso un plastico realizzato dal Museo, le diverse fasi lunari, in altre parole di osservare il diverso aspetto della Luna vista dalla Terra, in relazione all’orientamento rispetto al Sole.

L’attività permette al pubblico di scoprire inoltre diverse curiosità legate al nostro satellite, approfondendone l’influenza sul nostro pianeta e più in generale la sua posizione nell’Universo.

L’attività, a fruizione libera per adulti e bambini, è proposta in ogni turno di visita, delle 10, 12 , 15 e 17 ed è condotta da un animatore di Explora.



Sulla Luna è parte delle attività progettate per i Campus di Explora 2019, che attraverso una programmazione ciclica di 4 settimane, dedicano alla Terra, alla Luna, al Sole e alle stelle diversi laboratori didattici.



Informazioni: 063613776

Explora – Museo dei Bambini di Roma

Via Flaminia 80/86 www.mdbr.it 063613776