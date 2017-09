Proseguono a Roma le aperture serali straordinarie del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e di Villa Poniatowski. Tre ore per apprezzare per la prima volta, o per tornare ad assaporare, accompagnati dal racconto degli specialisti, alcune delle innumerevoli storie che questi luoghi possono narrare.

"Non solo Etruschi", perchè questo straordinario complesso museale non raccoglie solo le più rappresentative testimonianze della civiltà etrusca e dei popoli del Lazio Antico e dell'Umbria, ma le custodisce e le offre al godimento del pubblico entro cornici di grande pregio architettonico e decorativo: la magnifica residenza extraurbana che Papa Giulio III edificò avvalendosi dei maggiori artisti del tempo e l'adiacente Villa Poniatowski, dal nome del nipote dell'ultimo re di Polonia, che con Valadier ne curò la ristrutturazione.

Museo Etrusco di Villa Giulia: apertura serale

Sarà dunque questo uno degli obiettivi della prossima sera d'estate al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in programma sabato 9 settembre con un'estensione straordinaria dell'orario fino alle 22.30. Come è già avvenuto con sorprendente successo nelle prime sei serate, dalle 19 e fino alle 21.30 sarà possibile acquistare il biglietto al costo eccezionalmente scontato di 3 euro (ridotto a 1,50 per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e gli altri aventi diritto). I minorenni e gli altri aventi diritto oltre ai titolari dello speciale abbonamento annuale al Museo avranno come sempre accesso gratuito al museo. Nel biglietto sono comprese visite tematiche gratuite.