Museo di Roma in Trastevere: memorie e tradizioni della Roma sparita

Il Museo di Roma in Trastevere fa parte dei Musei in Comune di Roma e si trova nel cuore del rione Trastevere. Il Museo fu allestito negli anni Settanta (1977) all’interno dell’ex convento carmelitano dedicato a Sant’Egidio, con la denominazione di “Museo del Folklore e dei Poeti Romaneschi”. L’esposizione permanente custodita al suo interno si formò attraverso la raccolta di materiali relativi a usi e costumi tradizionali della Roma tra fine Settecento e inizio Novecento. La raccolta oggi si compone di opere di vario genere: dipinti dal tardo XVIII secolo a tutto il XIX secolo, un presepe romano ambientato nel XVIII secolo su bozzetto di Angelo Urbani del Fabbretto, le statue parlanti di Roma e la cosiddetta “stanza di Trilussa” contenente oggetti e materiali dello scrittore radunati qui dopo la sua morte. Fiore all’occhiello di tutta la collezione è la raccolta di acquerelli della cosiddetta “Roma sparita” realizzata dall’artista Ettore Roesler Franz tra il 1878 e il 1896. La serie, composta in totale da 120 opere (esposte a rotazione per motivi conservativi), rappresenta una preziosa testimonianza visiva di come doveva apparire Roma prima dei grandi cambiamenti operati sul tessuto urbanistico a fine Ottocento. L’importanza di questa collezione risiede dunque nel tentativo di conservazione della memoria di alcuni aspetti della città che andarono perduti in gran parte già dall’unità d’Italia. Tale carattere trova un ulteriore punto di forza nelle cosiddette Scene Romane, vere e proprie ricostruzioni con figure a grandezza naturale di ambienti e mestieri tipici dell’area di Roma e dintorni nel corso dell’800.



