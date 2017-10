Museo di Roma in Trastevere: apertura serale e ingresso a 1 euro

Gli eventi culturali dell’iniziativa “Nel week-end l’arte si anima” salutano i Mercati di Traiano e si trasferiscono al Museo di Roma in Trastevere per inaugurare le aperture straordinarie serali di ottobre con un ricco programma di musica jazz organizzato con l’Ambasciata di Israele e Roma Tre Orchestra.

Il 7 ottobre (apertura dalle 20.00 alle 24.00 ultimo ingresso ore 23 – biglietto simbolico di un euro) intitolata "Percorsi musicali al museo: dal jazz contemporaneo alle celebri composizioni di Gershwin" si esibirà il Gilad Hekselman Trio, formazione guidata dal musicista di origini israeliane famoso per aver suonato con importanti artisti della scena newyorkese, mentre il duo composto dal pianista David Simonacci e dal cantante Gianluca Ferri sarà impegnato in una esibizione interamente dedicata al repertorio di George Gershwin.



Museo di Roma in Trastevere: ingresso a 1 euro

Sabato 7 ottobre

I visitatori potranno accedere al Museo di Piazza Sant’Egidio pagando il costo simbolico di un euro. All’interno potranno ammirare la galleria delle scene romane con i celebri acquerelli di Roesler Franz, la ricostruzione di alcune di queste scene di vita quotidiana e la stanza di Trilussa. Durante l’apertura straordinaria sarà possibile inoltre ammirare gli scatti della mostra temporanea ’77 una storia di quarant’anni fa nei lavori di Tano D’Amico e Pablo Echaurren e assistere al seguente programma di spettacoli:



Ore 20.15, ore 21.30 e ore 23.15 | CHIOSTRO

Gilad Hekselman Trio | In collaborazione con Ambasciata di Israele in Italia

Gilad Hekselman, il chitarrista di origine israeliana, sin dal suo arrivo a New York nel 2004, si è conquistato la fama di uno dei più promettenti musicisti del panorama Jazz. Ha suonato con i più grandi artisti della scena newyorkese quali Chris Potter, Mark Turner, John Scofield, Anat Cohen, Ari Hoenig, Esperanza Spalding, Sam Yahel, Jeff Ballard, Gretchen Parlato, Avishai Cohen, Jeff ‘Tain’ Watts, Tigran Hamasyan, Aaron Parks and Greg Hutchinson.

Si esibirà in questa occasione con i musicisti Jonathan Pinson e Rick Rosato. Il programma proposto racconterà della complessa identità dell’artista nel mondo globalizzato: l’identificazione con le sue origini, la varietà dei luoghi dove ha vissuto e lavorato, i modelli musicali che lo hanno influenzato, le relazioni che ha instaurato con le sue molte case: fisiche, geografiche, musicali e spirituali.

Con: Gilad Hekselman Trio - Gilad Hekselman (chitarra), Rick Rosato (contrabbasso), Jonathan Pinson (batteria).



Ore 21.00, ore 22.00, ore 22,45 | SALA I° PIANO

Ritratto d’autore, a Gershwin tale | In collaborazione con Roma Tre Orchestra

George Gershwin è stata una delle figure più interessanti della musica mondiale della prima metà del XX secolo e forse il più importante compositore USA di tutti i tempi. Ascolteremo qui il suo brano più celebre, la Rapsodia in blue, nella versione per pianoforte solo ed una selezione dalle sue più famose canzoni, con un focus in particolare sull’opera Porgy and Bess.

In programma: da “Porgy and Bess”, canzoni scelte; Rhapsody in blue, per pianoforte solo

Con: David Simonacci (pianoforte), Gianluca Ferri (voce)