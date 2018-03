Museo delle Mura della Via Appia Antica

Il Museo delle Mura è ospitato all’interno della Porta S. Sebastiano nelle mura Aureliane, realizzate dall'Imperatore Aureliano nel III sec. d.C. per proteggere una città ormai fortemente estesa oltre le Mura Serviane; all'interno si ammirano meravigliose vedute su Roma e la Via Appia.

Partiremo da una delle più belle chiese medievali nascoste, la Basilica di S. Giovanni, passeggiando lungo la cinta muraria esterna di Roma da Porta Latina a Porta San Sebastiano, scoprendo nel percorso il Tempietto di san Giovanni in oleo, antico luogo dove l'Evangelista subì il martirio a cui sopravvisse.



Appuntamento 10.45 Via di Porta Latina 17 - fronte Basilica San Giovanni a Porta Latina: Cercare Cartellina viola Logo Roma Caput Tour, 10 minuti massimo di attesa per la registrazione dei partecipanti



Durata della Visita Guidata 2 ore circa (Basilica S. Giovanni Porta Latina + Museo delle Mura - inclusa terrazza panoramica sulla città)



Ingresso Gratuito € 0.00 per tutti nel Museo delle Mura



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 2.00 auricolari (se il gruppo supera le 30 persone)





Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento