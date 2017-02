Museo della Crypta Balbi

Attraverso questa visita avremo modo di ricostruire la storia di Roma. Lo scavo stratigrafico dell'isolato, sito in via delle Botteghe Oscure, infatti, ha permesso di indagare una vasta area della città: dalla costruzione del teatro che Lucio Cornelio Balbo eresse nel 13 a.C. agli strati di abbandono e discarica medioevali, alla costruzione della Chiesa e del Convento di Santa Caterina della Rosa nel Rinascimento, fino alle demolizioni negli anni '30 del XX secolo, tutto è stato documentato attraverso lo scavo, la documentazione d'archivio, lo studio della cartografia storica. Il museo, affascinante esposizione su tre piani, raccoglie i materiali che illustrano la storia dei complessi imperiali, medioevali e moderni. Un nuovo settore dello scavo, aperto recentemente, ci consente la visita dell'esedra del portico e delle cantine degli edifici moderni, attraverso i quali chiariremo le trasformazioni delle diverse fasi storiche. Da non mancare! Informazioni utili Appuntamento: ore 10.30 via delle Botteghe Oscure, 31 Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: 7€ /ridotto € 3,50 Il biglietto vale 3 giorni e si può accedere anche alle quattro sedi del Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi, Palazzo Altemps) Potrebbe essere suscettibile ad aumenti in caso di mostre temporanee. Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair