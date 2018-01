Una visita guidata per scoprire uno dei gioielli nascosti della città di Roma: il museo dell’Alto Medioevo. Nel quartiere dell’Eur si trova infatti un luogo dove è possibile conoscere la ricca e variegata storia alto medievale della città. Sarà importante scoprire come questi secoli non siano stati affatto bui ma anzi abbiano apportato numerosi cambiamenti, indispensabili nel progresso della cultura e della società, e come anche in questo periodo l’arte sia stata la grande protagonista. Inoltre avrete modo di vedere quali legami si mantennero con il glorioso impero romano, ormai definitivamente lasciato alle spalle.



Quando

Domenica 4 Febbraio 2018 alle ore 16:00



Dove

Viale Lincoln n. 3, all’ingresso del Museo



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/musei-gratis-museo-alto-medioevo/