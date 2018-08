Musei Vaticani e Cappella Sistina. Visita guidata

Passeggiata al chiaro di luna nei Musei Vaticani semivuoti, guidati dalla voce di una Storica dell'arte accreditata che, in modo semplice, simpatico e leggero, vi accompagnerà in un'inedita e suggestiva visita serale. alla scoperta dei capolavori universali custoditi nel Museo dei Musei, dalle preziose Stanze di Raffaello alla meravigliosa Cappella Sistina, il tutto arricchito da coinvolgenti aneddoti e tante curiosità.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 9 (include quota sociale visita guidata + affitto radiolina con sistema wireless per ascoltare meglio la voce della guida);



BIGLIETTO DI INGRESSO INTERO € 21 (include biglietto di ingresso prioritario "salta la fila" + diritti di prevendita)

OPPURE

BIGLIETTO DI INGRESSO RIDOTTO € 12 (include biglietto di ingresso prioritario "salta la fila" + diritti di prevendita)

Hanno diritto al biglietto RIDOTTO, previa presentazione alla cassa di un documento che lo attesti, i RAGAZZI di età compresa tra 6 e 18 anni e gli STUDENTI fino ai 25 anni con libretto/tessera universitaria valida.



Hanno diritto al biglietto GRATUITO, previa presentazione alla cassa di un documento che lo attesti, i bambini al di sotto dei 6 anni (non compiuti), i titolari delle seguenti tessere in corso di validità: Icom (International Council of Museums); Icomos (International Council on Monuments and Sites).



COME PARTECIPARE: scrivi una email a guide@madeinrome.eu e completa la tua prenotazione.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti (max 25).

La prenotazione è indispensabile per partecipare alla visita guidata, per ricevere conferma con le informazioni necessarie (pagamento, orario e luogo dell'appuntamento) e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.