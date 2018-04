Musei Vaticani e Cappella Sistina

Passeggiata guidata al chiaro di luna ai Musei Vaticani, ideale per conoscere il meglio dei Musei, le preziose Stanze di Raffaello e la meravigliosa Cappella Sistina. Una Storica dell' Arte e Guida Turistica Accreditata ai Musei Vaticani ti accompagnerà alla scoperta dei capolavori custoditi nel Museo dei Musei in un'inedita e suggestiva visita notturna.



CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE € 9 + INGRESSO € 21



APPUNTAMENTO H. 19:30 in Viale Vaticano, davanti all'uscita dei Musei Vaticani.



