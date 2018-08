Musei vaticani e Cappella Sistina

Visita guidata ai Musei Vaticani per conoscere i suoi capolavori, le preziose Stanze di Raffaello e la meravigliosa Cappella Sistina di Michelangelo, accompagnati dalla facile spiegazione di una Storica dell'Arte Accreditata ai Musei Vaticani, che ti condurrà alla scoperta delle opere custodite nel Museo dei Musei.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 12 (include affitto radioline obbligatorie € 1,50 + visita guidata da una Storica dell' Arte Guida Accreditata ai Musei Vaticani)



INGRESSO AI MUSEI VATICANI GRATUITO (anzichè € 21)



COME PARTECIPARE: invia la tua richiesta tramite sms o whatsapp al 388.9273896 (attento al prefisso!) oppure scrivi una email a guide@madeinrome.eu e completa la tua prenotazione.



N.B. La prenotazione è obbligatoria e indispensabile per partecipare alla visita, per ricevere conferma della stessa, tutte le informazioni necessarie al pagamento/luogo/orario dell'appuntamento e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.