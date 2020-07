Musei Vaticani e Cappella Sistina, visita guidata con storico dell’arte e saltafila

SABATO 01 AGOSTO ORE 18.00

SABATO 08 AGOSTO ORE 18.00

SABATO 29 AGOSTO ORE 18.00



I Musei Vaticani, i più belli al mondo, la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il Museo Pio Clementino si sveleranno ai vostri occhi in un appassionante tour di circa due ore e trenta durante il quale i nostri storici dell’arte vi

condurranno tra i maggiori capolavori dell’arte antica e rinascimentale: dalle sale dei musei alle Stanze di Raffaello fino alla Cappella Sistina: sede del Conclave magistralmente affrescata da Michelangelo Buonarroti.

Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, sala a croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella Sistina.

Durata 2h30 circa



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazzale antistante Musei Vaticani (altezza Caffè Vaticano)

Quota di partecipazione: 35€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6

Biglietto d’ingresso e saltafila: inclusi

Div.abili: presenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione entro mercoledì

antecedente la visita