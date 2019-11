Musei Capitolini di Notte

I Musei Capitolini che, aperti nel 1734, sono considerati il più antico museo pubblico al mondo, inteso come luogo dove l'arte fosse fruibile a tutti e non solo ai proprietari. Conservano tesori unici a livello mondiale come la Venere Esquilina, lo Spinario in bronzo, il Galata morente, i resti della statua colossale di Costantino, l'originale della statua di Marco Aurelio a cavallo, il Bruto e la famosissima Lupa Capitolina, simbolo di Roma. L'affaccio sul Foro Romano illuminato è il panorama più bello della città eterna...



I Musei sono aperti straordinariamente in notturna sino alle ore 24.00 con ingresso ad 1.00 € per tutti ed eventi all'interno



Appuntamento ore 19.20 in Piazza del Campidoglio - Lato ingresso Musei Capitolini, Cercare Bandiera/Cartellina Viola Logo Roma Caput Tour

10 minuti di attesa per la registrazione e per la formazione del gruppo e ci si metterà in fila in attesa insieme tutti in blocco dalle ore 19.30. Fila Obbligatoria per tutti!



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Visita delle collezioni permanenti Palazzo dei Conservatori, Galleria Lapidaria, Palazzo Nuovo, affaccio sul Foro dal Tabularium. Esclusa la Pinacoteca al II piano del Palazzo dei Conservatori)



Biglietto d'ingresso € 1.00 per tutti (adulti/bambini)

*Per i possessori della MIC Card ingresso gratuito*



Costo Visita Guidata: € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (in presenza di oltre 30 partecipanti)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento