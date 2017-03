Musei Capitolini, apertura serale e concerti: ingresso a 1 euro

Sabato 11 marzo la musica tornerà ad animare le sale dei Musei Capitolini durante il nuovo appuntamento con le aperture straordinarie serali. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà protagonista con i suoi musicisti delle iniziative che coinvolgeranno il pubblico attraverso lo svolgimento di laboratori musicali per le famiglie, esibizioni di brani jazz e concerti di musica classica.

Si partirà alle 20.15 in Pinacoteca, nella Sala Pietro da Cortona, all’interno della quale un laboratorio musicale avvierà alla pratica e alla conoscenza linguistica un pubblico di piccoli e grandi. Sempre alle 20.15, e in replica alle 22.00, risuoneranno le note jazz e swing all’interno dell’Esedra del Marc’Aurelio con l’esecuzione da parte della Cantoria dell’Accademia di brani di Hawkins, Desmond, Chilcott e Kramer. Successivamente i ragazzi della JuniOrchestra (Ensemble di archi e Ensemble di legni) proporranno un programma che spazierà dalla musica classica alla musica contemporanea. Alle ore 20.30 (replica alle 21,30 e 22.30) sarà l’Ensemble di arpe ad allietare la platea del Salone di Palazzo Nuovo con le armonie più delicate di Bizet, Haendel, Pachelbel, Paradisi, Sphor e Hasselmanns.

Il pubblico potrà accedere alle sale dei Musei Capitolini dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23), visitarne mostre e collezioni permanenti e partecipare alle attività con il biglietto simbolico di un euro. In programma anche un test sensoriale con i vini e i salumi dei Castelli Romani realizzato in collaborazione con Agro Camera (alle 20 e alle 21.30 fino a esaurimento posti disponibili, max 60 persone per turno). Prenotazioni obbligatorie allo 0606084

Sala Pietro da Cortona | ore 20.15 e ore 21.30

Laboratorio Musicale “Silenzio, si canta!”

Laboratorio musicale dedicato alle famiglie con bambini dai 5 anni in su e incentrato sull'introduzione al linguaggio dei suoni ed alla pratica musicale

Esedra Marco Aurelio | ore 20.15 e ore 22.00

• Cantoria dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Jazz e Swing

Musiche di Kramer, Hawkins, Chilcott, Desmond

• Ensemble Legni della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia

Marce, suites, danze e follie

J.B. Lully-A.D.Philidor-G.F. Handel

• Ensemble di Archi della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia

Moderno e Contemporaneo

Musiche di Debussy, Mascagni, Warlok, Lennon-McCartney

Salone di Palazzo Nuovo | ore 20.30, ore 21.30 e ore 22.30 (durata 25 minuti)

• Ensemble di Arpe della JuniOchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Classiche armonie

Musiche di Pachelbel, Paradisi, Haendel, Bizet, Sphor, Hasselmanns.



LA COLLEZIONE MUSEALE E LE MOSTRE IN CORSO - Le aperture straordinarie serali dei Musei Capitolini sono un’occasione unica per passeggiare nelle splendide sale del museo pubblico più antico del mondo, ammirando capolavori come la Lupa Capitolina, lo Spinario, la statua equestre di Marco Aurelio, i quadri della Pinacoteca di Guercino e Caravaggio o la Venere Esquilina e il Galata morente e per visitare le mostre in corso: Leonardo e il Volo. Il manoscritto originale del Codice e un’esperienza multimediale e 3D che porta per la prima volta a Roma il manoscritto in cui è raccolta la summa delle intuizioni elaborate da Leonardo sul volo e, al piano terra di Palazzo dei Conservatori, L’Annunciazione del grande artista cretese El Greco.



DEGUSTAZIONI - In programma alle ore 20 e alle ore 21.30 (durata 45’), fino a esaurimento disponibilità, un test sensoriale con i prodotti della tradizione castellana realizzato in collaborazione con Agro Camera (max 60 persone per turno). Prenotazioni obbligatorie allo 060608