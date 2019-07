MuSa in Festa 2019

Giovedì 11 luglio alle 20.30, presso l’Aula magna del Palazzo del Rettorato della Sapienza, si terrà la IV edizione di #MuSainFesta. Un appuntamento musicale estivo ormai tradizionale, in cui si esibiranno tutte le formazioni MuSa - Musica Sapienza.

La serata inizierà con MuSa classica diretta da Francesco Vizioli, impegnata in elaborazioni ottocentesche e novecentesche di musiche di danza, con una “rarità” egiziana. La parola musicale passerà quindi alla Big Band Jazz di Silverio Cortesi, con un programma che privilegia la prospettiva italiana del jazz: "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, "Non gioco più" di Gianni Ferrio, "Volare" di Domenico Modugno e altro ancora.

Il Coro Blues di Giorgio Monari viaggerà tra Africa e America, dai canti africani agli spirituals, dal reggae di Bob Marley al sound di Michael Jackson.

Una maratona musicale che si concluderà al ritmo delle danze e della musica di EtnoMuSa diretta da Letizia Aprile: pizzica, taranta e canti della tradizione popolare. L'ingresso è libero e il parcheggio gratuito all'interno della città universitaria.